Витаутас Ландсбергис сказал, что думает о приглашении собираться у его дома

Delfi напоминает, что Жемайтайтис в выходные призывал к протесту у дома Ландсбергиса, а потом отрицал это и сказал, что призывал людей не протестовать.

Предлагаю никому их не слушать, ведь это ему на пользу, когда его кто-то еще слушает. На следующий день он опять что-то будет объяснять, все снова будут слушать и говорить: „O, Жемайтайтис сказал“. А кто такой этот Жемайтайтис? Откуда он взялся? Из среды лжецов социалистов? Из среды фашистиков?“ – сказал Ландсбергис.

Ландсбергис сказал журналисту tv3.lt, что он сочувствует бедному Жемайтайтису. На вопрос, как он оценивает оправдание лидера „Зари Немана“, который позже сказал, что только пошутил в фейсбуке о зажигании свечей у дома Ландсбергиса, Ландсбергис ответил: „Почему я должен слушать объяснения идиота?

„Я не призываю, и даже не приглашаю, и не участвую в этом. Я внизу дополнил эту запись ( в Facebook), что post scriptum не зову приходить“, – сказал Жемайтайтис.

На уточнение журналистов, что он призвал не собираться на протест „Десять минут молчания“ против „Зари Немана“ около парламента, который состоится в четверг, депутат заверил, что это касается и протеста и у дома Ландсбергиса.

„Но на самом деле, никуда не приглашал“, – прибавил он.