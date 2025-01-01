Суд удовлетворил жалобу Тринкунайте: задержание предпринимательницы признано незаконным

„Хочу подчеркнуть, что данное решение суда наглядно доказывает неправомерность действий органов предварительного расследования. Сам процесс задержания усугублялся в прессе, с раскрытием личной и частной информации и преподнесением всего так, что буквально создавалось впечатление виновности“, — добавила она.

„Хочу сообщить, что сегодня (...) Районный суд города Вильнюса удовлетворил мою жалобу, Евы Тринкунайте, и отменил решение Службы по расследованию финансовых преступлений от 16 октября 2024 года о моем временном задержании. Тем самым признав, что мое временное задержание было незаконным. Решение окончательное и обжалованию не подлежит“, – заявила предпринимательница.

Напомним, что в ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.

„Суд подчеркнул нарушение моих прав – прав Евы Тринкунайте – отдельно отметив, что никакое ограничение личной свободы не может быть основано на спекулятивных доводах. Хочу особенно подчеркнуть, что сам факт задержания вызвал такой большой резонанс, что даже после вынесения судом положительного решения по моему делу, ничто не возместит причиненный ущерб и уничтоженную репутацию“, – заявила предпринимательница.

По данным правоохраны, было проведено 32 обыска, в ходе которых было обнаружено значительное количество наличных денег, технической и электронной информации, криптовалюты и имущества, а также произведений искусства. Как сообщалось, всего в ходе обысков было найдено 0,5 млн евро наличными.

По данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование было начато в связи с возможной легализацией незаконно полученных средств, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, присвоением и растратой имущества, взяточничеством и подкупом. В настоящее время установлено, что группа сообщников в период с 2023 по 2024 гг. предположительно отмыла не менее 17 млн евро.