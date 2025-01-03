Синоптик предупреждает жителей части Литвы: снег – еще не самое худшее

„В пятницу снег будет идти в основном на западе страны, немного осадков прогнозируют и в столице, но тут снега будет незначительное количество. Правда, снег будет небольшой проблемой, больше хлопот доставит сильный ветер, особенно на западе страны, там порывы будут достигать 26, местами 30 м/с. Это довольно опасное явление.
В других районах ожидается порывистый ветер 15-20 м/с. Надо заботится о себе и своем имуществе. Из-за снижения температуры ночью прогнозируют гололед, будет скользко.
Температура не будет очень низкой, но будет ниже, чем сейчас, чуть ниже 0 – до -5, а днем – до 2 градусов тепла. Правда, с понедельника снова станет теплее: в начале следующей недели снег и лед начнут таять“, – сказала синоптик Елена Клюкина.
Правда, по ее словам, прогноз еще уточнят, поэтому пока нельзя сказать точно, сколько пролежит снег.
В ночь на субботу во многих районах, а днем местами выпадет снег. Осадки будут небольшими. По-прежнему ожидается сильный ветер, 15–18 м/с. Похолодает: ночью будет 3–8, у моря 0–2 градуса мороза, днем почти везде будет 1–4 градуса мороза, только у моря будет немного теплее.