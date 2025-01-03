Синоптик предупреждает жителей части Литвы: снег – еще не самое худшее

„В пятницу снег будет идти в основном на западе страны, немного осадков прогнозируют и в столице, но тут снега будет незначительное количество. Правда, снег будет небольшой проблемой, больше хлопот доставит сильный ветер, особенно на западе страны, там порывы будут достигать 26, местами 30 м/с. Это довольно опасное явление.

В других районах ожидается порывистый ветер 15-20 м/с. Надо заботится о себе и своем имуществе. Из-за снижения температуры ночью прогнозируют гололед, будет скользко.