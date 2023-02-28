Зуокас: во второй тур могут попасть Бенкунскас, Раскявичюс, Томашевский

"Избирательная кампания немного корректирует фаворитов. Но я думаю, что у троих кандидатов есть возможность попасть во второй тур", – сказал 28 февраля Зуокас.

"Думаю, возможность есть у Бенкунскаса, Раскявичюса, Томашевского", – уточнил он.

На вопрос, с какой политической силой он не формировал бы коалицию, Зуокас сказал, что пока об этом говорить рано.

По его словам, все будет зависеть от того, кто и сколько мандатов получит.

"То, что меняется статус мэра, это значит, коалицию можно будет сформировать так, чтобы она была трудоспособной, главное, принимать решения быстро и эффективно. Ну и важно, чтобы совпали обещания, с которыми мы сегодня идем"“, – заметил Зуокас.

"Если мы объединимся вокруг Вильнюса, думаю, все решения возможны. Главное, чтобы не было споров и помех, которые не нужны городу и его жителям", – уточнил кандидат.

Зуокас порадовался тому, что во время предвыборной кампании удалось избежать скандалов, а кандидаты могли говорить о Вильнюсе и его проблемах. Правда, он не исключил, что в последние дни перед выборами "конкуренты могут неприятно и болезненно укусить".

"Многие жалуются, что кампания скучная, что скандалов не было. Я бы сказал, что это хорошо – значит, мы могли больше говорить о городе", – отметил кандидат.

Напомним, что 28 февраля, 1 и 2 марта в Литве проходят досрочное голосование на муниципальных выборах и выборах мэров.