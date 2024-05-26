2024.05.26 14:05

Зуокас после голосования на президентских выборах: я проголосовал за скуку

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Artūras Zuokas
Artūras Zuokas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
о словам председателя партии "Свобода и справедливость" Артураса Зуокаса, на президентских выборах он проголосовал за "скуку", а не за перемены.

"Я голосовал за скуку, потому что в эти нескучные времена оказывается, что это ценность, за которую стоит голосовать", – заявил Зуокас журналистам возле избирательного участка в воскресенье.

По словам лидера "Свободы и справедливости", в следующие пять лет он ожидает большей активности лидера страны в объединении различных политических сил.

"(Хотелось бы), чтобы роль и статус президента вернулись на тот уровень, который был во времена Валдаса Адамкуса. Чтобы это был президент, который бы строже и принципиальнее оценивал работу Правительства и министров. Чтобы искал и находил определенный диалог и консенсус с политическими партиями", – сказал политик.

"Мы всё же парламентско-президентская республика. Президенту, даже если он прав, необходимо прислушаться и к той стороне, которая на сегодняшний день обладает полномочиями принятия решений, например, в Сейме. Надеюсь на президента, который видит Литву в Европе, а Европу в Литве", – подчеркнул он.

По мнению Зуокаса, среди первых задач нового президента должен быть пересмотр состава Правительства. По его словам, важно также договориться относительно модели увеличения расходов на оборону.

Artūras Zuokas
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