Зуокас после голосования на президентских выборах: я проголосовал за скуку

"Я голосовал за скуку, потому что в эти нескучные времена оказывается, что это ценность, за которую стоит голосовать", – заявил Зуокас журналистам возле избирательного участка в воскресенье.

По словам лидера "Свободы и справедливости", в следующие пять лет он ожидает большей активности лидера страны в объединении различных политических сил.

"(Хотелось бы), чтобы роль и статус президента вернулись на тот уровень, который был во времена Валдаса Адамкуса. Чтобы это был президент, который бы строже и принципиальнее оценивал работу Правительства и министров. Чтобы искал и находил определенный диалог и консенсус с политическими партиями", – сказал политик.