Зуокас после голосования на президентских выборах: я проголосовал за скуку

"Я голосовал за скуку, потому что в эти нескучные времена оказывается, что это ценность, за которую стоит голосовать", – заявил Зуокас журналистам возле избирательного участка в воскресенье.
По словам лидера "Свободы и справедливости", в следующие пять лет он ожидает большей активности лидера страны в объединении различных политических сил.
"(Хотелось бы), чтобы роль и статус президента вернулись на тот уровень, который был во времена Валдаса Адамкуса. Чтобы это был президент, который бы строже и принципиальнее оценивал работу Правительства и министров. Чтобы искал и находил определенный диалог и консенсус с политическими партиями", – сказал политик.
"Мы всё же парламентско-президентская республика. Президенту, даже если он прав, необходимо прислушаться и к той стороне, которая на сегодняшний день обладает полномочиями принятия решений, например, в Сейме. Надеюсь на президента, который видит Литву в Европе, а Европу в Литве", – подчеркнул он.
По мнению Зуокаса, среди первых задач нового президента должен быть пересмотр состава Правительства. По его словам, важно также договориться относительно модели увеличения расходов на оборону.