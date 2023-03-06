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Кандидат в мэры столицы Артурас Зуокас не сомневается, что выйдет во второй тур выборов и победит, по мнению политика, своего самого реального конкурента – выдвинутого консерваторами Валдаса Бенкунскаса.
Artūras Zuokas
Artūras Zuokas
© ELTA / Josvydas Elinskas

А. Зуокас считает, что В. Бенкунскас, нынешний вице-мэр, также виноват в большинстве проблем в Вильнюсе, которые видны сейчас в период, когда мэром столицы является Ремигиюс Шимашюс. Поэтому, по его словам, выбор для жителей Вильнюса ясен.

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"Общие грехи, которые тяготят Ремигиюса Шимашюса – часть принадлежит и ему. Если вильнюсцы хотят реальных перемен и хотят изменить то, что их больше всего раздражает, то выбор должен быть очевиден", - журналистам сказал политик.

Обозревая общие результаты партии "Свобода и справедливость" по всей Литве, А. Зуокас сказал, что промежуточные результаты оценивает неплохо.

В воскресенье в 20 час. завершилось голосование на муниципальных выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, в них приняли участие 48,97 проц. избирателей.

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