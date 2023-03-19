"Я всегда оптимист – надеемся на лучшее", - в воскресенье вечером журналистам сказал кандидат в мэры столицы.

"Если выиграю – то буду работать. Говоримся сразу формировать правящее большинство, команду, определенные решения, которые можно подготовить сейчас, еще до официальной инаугурации. (…) Если не выиграю – у нас все равно есть большая поддержка избирателей, у нас есть члены совета. Будем работать в совете, продолжим жить как жили", - сказал он.

В ходе состоявшегося 5 марта первого тура муниципальных выборов в Вильнюсе больше всего голосов (30,79 проц.) набрал и во второй тур прошел представитель СО-ХДЛ В. Бенкунскас. Во второй тур также прошел представитель партии "Свобода и справедливость", бывший мэр столицы Артурас Зуокас, набравший в первом туре 21,4 проц. голосов избирателей.

В Вильнюсском горсовете партия СО-ХДЛ получила 19 мандатов, по 9 мандатов получили партия "Свобода и справедливость" и Партия свободы, 7 мандатов – Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей, 4 – Социал-демократическая партия Литвы, 3 – Национальное объединение.