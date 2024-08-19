Жителя Калининграда арестовали по делу о шпионаже - вероятно, он гражданин Литвы

Калининградский областной суд арестовал Полячкова 21 июня, уточнили „Медиазоне“ в пресс-службе суда. После этого в начале июля Первый апелляционный суд рассматривал жалобу на его арест, но оставил мужчину под стражей.
По статье о шпионаже могут преследоваться только граждане иностранных государств. Детали обвинений традиционно неизвестны в связи с засекреченностью таких дел.
„Медиазона“ обнаружила соцсети человека с таким же именем — это 46-летний уроженец литовской Клайпеды по имени Александр Полячков. В давно не обновлявшемся аккаунте в „Одноклассниках“ он позирует на фото с двойником Ленина на Красной площади или перед храмом Воскресения Словущего в Москве и постит снимки из поездки в Дивеевский монастырь под Белгородом.
Одна из бывших одноклассниц Полячкова подтвердила, что мужчина переехал из Литвы в Калининград. Еще один его литовский знакомый рассказал, что знал Полячкова 10-12 лет назад. По словам себеседника „Медиазоны“, в то время Полячков „изображал большого бизнесмена“, а его жена владела мебельным магазином в Калининграде. Связаться с его супругой „Медиазоне“ не удалось.
В базе данных Rusprofile числится компания „Амберус“, в которой Полячков занимает должность генерального директора. В качестве видов деятельности компании указаны обработка драгоценных камней и производство ювелирных изделий.
„Медизона“ направила в МИД Литвы и посольство республики в России запросы о том, сообщали ли российские власти о задержания гражданина страны в Калининграде, однако ответ пока не получила.