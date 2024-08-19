Жителя Калининграда арестовали по делу о шпионаже - вероятно, он гражданин Литвы

Одна из бывших одноклассниц Полячкова подтвердила, что мужчина переехал из Литвы в Калининград. Еще один его литовский знакомый рассказал, что знал Полячкова 10-12 лет назад. По словам себеседника „Медиазоны“, в то время Полячков „изображал большого бизнесмена“, а его жена владела мебельным магазином в Калининграде. Связаться с его супругой „Медиазоне“ не удалось.