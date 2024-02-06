Жемайтайтис обратился в ГИК по поводу регистрации для участия в президентских выборах

"6 февраля Главная избирательная комиссия получил документы Ремигиюса Жемайтайтиса и просьбу зарегистрировать его в качестве независимого участника политической кампании на выборах президента республики", - говорится в сообщении ГИК.

В настоящее время следующие политические партии объявили о своих выдвинутых или поддерживаемых кандидатах на президентских выборах: Союз Отечества – Христианские демократы Литвы выдвинули кандидатуру премьера Ингриды Шимоните, кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы станет депутат Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, союз демократов "Во имя Литвы" выдвинул кандидатуру бывшего заместителя генсека НАТО Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы – кандидатуру бывшего председателя Конституционного Суда Дайнюса Жалимаса.