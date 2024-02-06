Жемайтайтис обратился в ГИК по поводу регистрации для участия в президентских выборах

 
ELTA
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Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Главная избирательная комиссия (ГИК) получила просьбу Ремигиюса Жемайтайтиса зарегистрировать его для участия в президентской избирательной кампании.

"6 февраля Главная избирательная комиссия получил документы Ремигиюса Жемайтайтиса и просьбу зарегистрировать его в качестве независимого участника политической кампании на выборах президента республики", - говорится в сообщении ГИК.

Р. Жемайтайтис – одиннадцатый участник политической кампании, официально зарегистрировавшийся для участия в предстоящих президентских выборах.

В настоящее время следующие политические партии объявили о своих выдвинутых или поддерживаемых кандидатах на президентских выборах: Союз Отечества – Христианские демократы Литвы выдвинули кандидатуру премьера Ингриды Шимоните, кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы станет депутат Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, союз демократов "Во имя Литвы" выдвинул кандидатуру бывшего заместителя генсека НАТО Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы – кандидатуру бывшего председателя Конституционного Суда Дайнюса Жалимаса.

Христианский союз, партия "Свобода и справедливость" и Партия регионов Литвы выразили поддержку независимому кандидату, адвокату Игнасу Вегеле.

В выборах примут участие и 4 самовыдвиженца: доктор Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус, ранее баллотировавшийся на пост гендиректора LRT Зенонас Андруленас и баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, которого решила поддержать Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ).
Президентские выборы пройдут 12 мая этого года.

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