Жемайтайтис обратился в ГИК по поводу регистрации для участия в президентских выборах

"6 февраля Главная избирательная комиссия получил документы Ремигиюса Жемайтайтиса и просьбу зарегистрировать его в качестве независимого участника политической кампании на выборах президента республики", - говорится в сообщении ГИК.
Р. Жемайтайтис – одиннадцатый участник политической кампании, официально зарегистрировавшийся для участия в предстоящих президентских выборах.
В настоящее время следующие политические партии объявили о своих выдвинутых или поддерживаемых кандидатах на президентских выборах: Союз Отечества – Христианские демократы Литвы выдвинули кандидатуру премьера Ингриды Шимоните, кандидатом от Союза крестьян и зеленых Литвы станет депутат Сейма, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига, союз демократов "Во имя Литвы" выдвинул кандидатуру бывшего заместителя генсека НАТО Гедримаса Еглинскаса, а Партия свободы – кандидатуру бывшего председателя Конституционного Суда Дайнюса Жалимаса.
Христианский союз, партия "Свобода и справедливость" и Партия регионов Литвы выразили поддержку независимому кандидату, адвокату Игнасу Вегеле.
В выборах примут участие и 4 самовыдвиженца: доктор Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус, ранее баллотировавшийся на пост гендиректора LRT Зенонас Андруленас и баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, которого решила поддержать Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ).
Президентские выборы пройдут 12 мая этого года.