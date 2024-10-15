Жемайтайтис или консерваторы: социал-демократам, возможно, придется принять непопулярное решение

На пресс-конференции после выборов на вопрос, видит ли она возможность работы с Жемайтайтисом, Блинкявичюте ответила - „нет“. Но на самом ли деле соцдемам хватит мандатов для формирования стабильной коалиции без „Зари Немана“?

Однако Жемайтайтис повторяет, что без него у соцдемов не хватит мандатов для стабильной работы большинства, а консерваторы упоминают о возможности создания „радужной коалиции“, несмотря на то, что Вилия Блинкявичюте уже дала понять Габриэлюсу Ландсбергису, чтобы он „политически не приставал“ к соцдемам.

В первом туре больше всего мандатов – 18 – получили соцдемы, на втором месте консерваторы (17), а на третьем „Заря Немана“ – 14 мандатов. Лидеры соцдемов говорят, что хотят формировать коалицию с демократическим союзом „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса (8 мандатов в первом туре), „крестьянами“ (6) и быть может Движением либералов (7).

Коалицию начинают формировать те партии, которые более или менее гармонично работали вместе в оппозиции этого парламента,это соцдемы, „Во имя Литвы“ и „крестьяне“. Что касается других партий, то соцдемы не видят возможности сотрудничества с консерваторами, а говорить еще о присоединении каких-то фракций не имеет смысла, мы верим, что эти три партии могут составить правящее большинство“, – сказал Delfi вице-председатель соцдемов Гинтаутас Палуцкас.

„Выборы еще не завершились, они продолжаются, первый тур - только первая остановка. Во втором туре у всех нас есть кандидаты, мы постараемся воспользоваться вторым шансом. Поэтому говорить о коалиции, как будто ничто уже больше не изменится, было бы слишком смело. Мы сказали, что единственная красная линия - консерваторы, поскольку они взяли на себя обязательства за страну на 4 года, сейчас, по мнению общества, состав правительства должен меняться.

„К словам Вилии Блинкявичюте надо отнестись очень серьезно, то, что она сказала, то и имела в виду, это позиция партии, мы сегодня не видим смысла, потребности или точек соприкосновения приглашать в коалицию кого-то еще, поскольку считаем, что сможем формировать большинство, после получения мандатов во втором туре“, – сказал он.

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Можно заметить, что в ночь выборов Блинкявичюте всеми возможными способами старалась прямо не отвечать на вопрос, могла бы она работать с Жемайтайтисом. Утром она сказала, что не работала бы с ним. Однако, по словам Палуцкаса, все может быть.

Сам Жемайтайтис заявил, что соцдемы не могут не работать с „Зарей Немана“, если только не пригласят в коалицию консерваторов.