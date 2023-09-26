Жемайтайтис утверждает, что основал новую партию

 
ELTA
Бенас Бруналас
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Депутат Ремигиюс Жемайтайтис, которому за антисемитские заявления грозит импичмент, заявил, что вместе со своими соратниками создал новую партию. Он утверждает, что партия будет участвовать во всех выборах.

"Планируем участвовать во всех выборах", – сказал депутат.

Политик отказался поделиться подробностями о новой партии, но сказал, что она уже основана. По словам Жемайтайтиса, это было сделано сразу после того, как партия "Свобода и справедливость" остановила его членство за антисемитские высказывания - в мае 2023 года.

"как только остановили действие членства, я ушел из партии, мы создали свою партию", – сказал политик.

Правда, Минюст указал, что у него нет данных о том, чтобы в конце весны в Литве была зарегистрирована новая политическая партия.

Жемайтайтис сказал, что больше расскажет о партии зимой.

"Информирую, когда представим кандидатов. Все есть, и партия уже создана", – заверил он, но не пожелал указать название партии.

"Скажу в декабре, все будет представлено. Есть название, есть кандидаты, все есть", – сказал Жемайтайтис.

По его словам, в декабре должные утвердить и кандидатов партии на выборах в парламент и Европарламент.

"В декабре состоится съезд, там утвердим предварительные списки", – сказал депутат.

По вопросу кандидата на президентских выборах партия намерена определиться в январе 2024 г.

"Информация по президентским выборам будет в январе и в феврале. Тогда решим, кто это будет", – сказал Жемайтайтис, заметив, что уже сейчас у них есть 4 кандидата на пост президента.

напомним, что Жемайтайтис прославился своими антисемитскими заявлениями в социальной сети фейсбук.

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