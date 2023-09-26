Жемайтайтис утверждает, что основал новую партию

"Планируем участвовать во всех выборах", – сказал депутат.

Политик отказался поделиться подробностями о новой партии, но сказал, что она уже основана. По словам Жемайтайтиса, это было сделано сразу после того, как партия "Свобода и справедливость" остановила его членство за антисемитские высказывания - в мае 2023 года.

"как только остановили действие членства, я ушел из партии, мы создали свою партию", – сказал политик.

Правда, Минюст указал, что у него нет данных о том, чтобы в конце весны в Литве была зарегистрирована новая политическая партия.

Жемайтайтис сказал, что больше расскажет о партии зимой.

"Информирую, когда представим кандидатов. Все есть, и партия уже создана", – заверил он, но не пожелал указать название партии.

"Скажу в декабре, все будет представлено. Есть название, есть кандидаты, все есть", – сказал Жемайтайтис.

По его словам, в декабре должные утвердить и кандидатов партии на выборах в парламент и Европарламент.