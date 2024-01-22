Жемайтайтис сообщил о намерении участвовать в президентских выборах

"После долгих обсуждений и дискуссий с моей командой, с ее одобрения и, заручившись ее поддержкой, выдвигаю свою кандидатуру и испытаю свои силы в президентских выборах 2024 года!" – писал Жемайтайтис.
В январе Минюст разрешил зарегистрировать партию Жемайтайтиса "Неманская заря". Председатель партии - Жемайтайтис.
Напомним, что на минувшей неделе генпрокурор Нида Грунскене обратилась в парламент с просьбой о лишении Жемайтайтиса депутатской неприкосновенности.
Такое решение было принято после оценки материалов начатого 8 мая 2023 года расследования по факту публичной насмешки, унижения группы людей и разжигания ненависти в отношении евреев.
Жемайтайтис своими антисемитскими заявлениями неоднократно вызывал возмущение на международном уровне. Политик обвинил евреев в "холокосте литовцев", делал публичные антисемитские заявления.
Генпрокуратура расследует антисемитские заявления депутата.
В ноябре 2023 года было принято решение, что есть повод для объявления вотума недоверия политику, парламент обратился в Конституционный суд, чтобы о н оценил, имело ли место нарушение клятвы и Конституции.
Если КС вынесет решение, что клятва была нарушена, то Жемайтайтиса могут лишить мандата, если за проголосуют хотя бы 85 депутатов.