Жемайтайтис сообщил о намерении участвовать в президентских выборах

"После долгих обсуждений и дискуссий с моей командой, с ее одобрения и, заручившись ее поддержкой, выдвигаю свою кандидатуру и испытаю свои силы в президентских выборах 2024 года!" – писал Жемайтайтис.

В январе Минюст разрешил зарегистрировать партию Жемайтайтиса "Неманская заря". Председатель партии - Жемайтайтис.

Напомним, что на минувшей неделе генпрокурор Нида Грунскене обратилась в парламент с просьбой о лишении Жемайтайтиса депутатской неприкосновенности.

Такое решение было принято после оценки материалов начатого 8 мая 2023 года расследования по факту публичной насмешки, унижения группы людей и разжигания ненависти в отношении евреев.

Жемайтайтис своими антисемитскими заявлениями неоднократно вызывал возмущение на международном уровне. Политик обвинил евреев в "холокосте литовцев", делал публичные антисемитские заявления.

Генпрокуратура расследует антисемитские заявления депутата.