Жемайтайтис сообщил о намерении участвовать в президентских выборах

 
ELTA
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Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Обвиняемый в антисемитизме депутат Ремигиюс Жемайтайтис сообщил, что примет участие в президентских выборах.

"После долгих обсуждений и дискуссий с моей командой, с ее одобрения и, заручившись ее поддержкой, выдвигаю свою кандидатуру и испытаю свои силы в президентских выборах 2024 года!" – писал Жемайтайтис.

В январе Минюст разрешил зарегистрировать партию Жемайтайтиса "Неманская заря". Председатель партии - Жемайтайтис.

Напомним, что на минувшей неделе генпрокурор Нида Грунскене обратилась в парламент с просьбой о лишении Жемайтайтиса депутатской неприкосновенности.

Такое решение было принято после оценки материалов начатого 8 мая 2023 года расследования по факту публичной насмешки, унижения группы людей и разжигания ненависти в отношении евреев.

Жемайтайтис своими антисемитскими заявлениями неоднократно вызывал возмущение на международном уровне. Политик обвинил евреев в "холокосте литовцев", делал публичные антисемитские заявления.

Генпрокуратура расследует антисемитские заявления депутата.

В ноябре 2023 года было принято решение, что есть повод для объявления вотума недоверия политику, парламент обратился в Конституционный суд, чтобы о н оценил, имело ли место нарушение клятвы и Конституции.

Если КС вынесет решение, что клятва была нарушена, то Жемайтайтиса могут лишить мандата, если за проголосуют хотя бы 85 депутатов.

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