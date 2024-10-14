Жемайтайтис считает, что у "Зари Немана" в Сейме может быть как минимум 25 мандатов: для коалиции хватило бы трех крепких сил

„В любом случае меня это радует, потому что в ближайшие две недели у „Зари Немана“ есть нереальные шансы (...), нам придется изрядно потренироваться и из имеющихся на сегодня 14-15 депутатов Сейма (... ) у нас может быть 25–28 депутатов Сейма. С чем и хочу поздравить, прежде всего, „Зарю Немана“ и народ Литвы“, – сказал Р. Жемайтайтис журналистам на пресс-конференции ELTA в понедельник.