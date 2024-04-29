Жемайтайтис отказывается от депутатского мандата

В понедельник политик подал заявление в Главизбирком. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.

"29 апреля, в 9.37 ч. ГИК по электронной почте получила заявление Ремигиюса Жемайтайтиса об отказе от депутатского мандата", – сказала Раманавичене.

"Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании ГИК", – прибавила она.

Ближайшее заседание ГИК намечено на 2 мая.