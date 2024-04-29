2024.04.29 10:09

Жемайтайтис отказывается от депутатского мандата

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Нарушивший депутатскую присягу и грубо нарушивший Конституцию парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис отказался от депутатского мандата.

В понедельник политик подал заявление в Главизбирком. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене.

"29 апреля, в 9.37 ч. ГИК по электронной почте получила заявление Ремигиюса Жемайтайтиса об отказе от депутатского мандата", – сказала Раманавичене.

"Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании ГИК", – прибавила она.

Ближайшее заседание ГИК намечено на 2 мая.

Напомним, что в минувший четверг Конституционный Суд (КС) признал, что депутат Сейма Ремигиюс Жемайтайтис своими антисемитскими высказываниями нарушил присягу депутата и грубо нарушил Конституцию.

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