Жемайтайтис об обращении консерваторов насчет финансирования партии "Заря Немана": это попытка отвлечь внимание

В свою очередь Р. Жемайтайтис утверждает, что избирательный залог за кандидатов по одномандатным округам партия оплатила из собственных средств, полученных за счет членских взносов. Таким образом, по его словам, „Заря Немана“ не нарушила ни Избирательный кодекс, ни другие правовые акты.

Как заявил начальник избирательного штаба Сейма СО-ХДЛ Миндаугас Линге, „Заря Немана“ не имела права использовать пожертвования физлиц в качестве избирательных залогов для 56 одномандатников, поскольку это запрещено как Избирательным кодексом, так и Законом Литовской Республики о политических организациях.

„Жаль. Отвлечь внимание от Габриэлюкаса (Г. Ландсбергиса – ELTA) совсем не удается, поэтому снова пытаются использовать Жемайтайтиса“, – заявил во вторник Elta председатель „Заря Немана“.

„Закон позволяет. Мы же не с избирательного счета оплачиваем. С партийного счета можно оплатить, а партийный счет – это членский взнос“, – пояснил Р. Жемайтайтис.

Во вторник парламентские консерваторы обратились в Главную избирательную комиссию (ГИК) с просьбой проверить источники финансирования возглавляемой Р. Жемайтайтисом партии „Неманская заря“ на предмет их соответствия требованиям Избирательного кодекса и других правовые актов.

По словам консерваторов, в открытых источниках есть информация, что упомянутая партия выдвигает 56 одномандатников, за которых внесла залог в размере 113 тыс. 8 евро.