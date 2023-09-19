Жемайтайтис об импичменте: будет повод повысить свой рейтинг

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис, известный своими антисемитскими высказываниями, считает, что инициированная правящими процедура импичмента поможет поднять его рейтинг. Депутат Сейма уверяет, что не сожалеет о своих высказываниях в социальных сетях.

"Я очень рад, будет повод поднять рейтинг еще на 10 проц.", – заявил он во вторник журналистам в Сейме.

Член Сейма заверил, что не сожалеет о своих высказываниях в адрес евреев.

"Мне не о чем сожалеть", — заявил Р. Жемайтайтис.
По словам Р. Жемайтайтиса, он убежден в том, что его посты в социальных сетях не носят антисемитского характера.

"Если вы считаете, что это антисемитские высказывания, мне искренне жаль вашего понимания текста", – заявил он журналистам.
Политик также подчеркнул, что не считает, что его высказывания нанесли удар по имиджу Литвы в международном пространстве.

На заседании коалиционного совета в конце августа было принято решение инициировать импичмент депутата Сейма Р. Жемайтайтиса, известного своими антисемитскими высказываниями.

Однако парламентская оппозиция относится к такой инициативе с осторожностью. Оппозиция Сейма сомневается в том, что у инициированного правящими импичмента депутата Р. Жемайтайтиса есть реальное юридическое основание.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии