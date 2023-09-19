Жемайтайтис об импичменте: будет повод повысить свой рейтинг

"Я очень рад, будет повод поднять рейтинг еще на 10 проц.", – заявил он во вторник журналистам в Сейме.

Член Сейма заверил, что не сожалеет о своих высказываниях в адрес евреев.

"Мне не о чем сожалеть", — заявил Р. Жемайтайтис.

По словам Р. Жемайтайтиса, он убежден в том, что его посты в социальных сетях не носят антисемитского характера.

"Если вы считаете, что это антисемитские высказывания, мне искренне жаль вашего понимания текста", – заявил он журналистам.

Политик также подчеркнул, что не считает, что его высказывания нанесли удар по имиджу Литвы в международном пространстве.

На заседании коалиционного совета в конце августа было принято решение инициировать импичмент депутата Сейма Р. Жемайтайтиса, известного своими антисемитскими высказываниями.