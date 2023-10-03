Жемайтайтис не пришел на заседание комиссии по импичменту: получит приглашение заказным письмом

Парламентарий, против которого предлагается запустить процедуру импичмента, на заседание не явился. Члены комиссии попытаются пригласить парламентария на следующее заседание заказным письмом.

"Что касается дошедших до меня новостей, то коллега Ремигиюс не собирается ни в какой форме присоединяться к заседаниям этой комиссии и не собирается с ней как-либо сотрудничать: ни письменно, ни устно, ни каким-либо иным способом, потому что он считает работу этой комиссии вообще незаконной", – сообщил на заседании председатель комиссии Арунас Валинскас.

В ходе встречи обсуждались способы, как обеспечить, чтобы Р. Жемайтайтис был уведомлен о приглашении принять участие в заседании. Члены комиссии согласились еще раз попытаться пригласить парламентария на встречу заказным письмом.

"Коллеги, давайте хотя бы заказное письмо с приглашением отправим, а потом можно будет обсудить другие способы", – предложил А. Валинскас. Комиссия единогласно одобрила это предложение.