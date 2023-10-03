Жемайтайтис не пришел на заседание комиссии по импичменту: получит приглашение заказным письмом

Парламентарий, против которого предлагается запустить процедуру импичмента, на заседание не явился. Члены комиссии попытаются пригласить парламентария на следующее заседание заказным письмом.
"Что касается дошедших до меня новостей, то коллега Ремигиюс не собирается ни в какой форме присоединяться к заседаниям этой комиссии и не собирается с ней как-либо сотрудничать: ни письменно, ни устно, ни каким-либо иным способом, потому что он считает работу этой комиссии вообще незаконной", – сообщил на заседании председатель комиссии Арунас Валинскас.
В ходе встречи обсуждались способы, как обеспечить, чтобы Р. Жемайтайтис был уведомлен о приглашении принять участие в заседании. Члены комиссии согласились еще раз попытаться пригласить парламентария на встречу заказным письмом.
"Коллеги, давайте хотя бы заказное письмо с приглашением отправим, а потом можно будет обсудить другие способы", – предложил А. Валинскас. Комиссия единогласно одобрила это предложение.
Члены Сейма договорились созвать в пятницу очередное заседание, на котором должно быть сформировано заключение комиссии по импичменту Р. Жемайтайтиса. Комиссия планирует завершить свою работу ко вторнику следующей недели.
В свою очередь, в понедельник, на вопрос агентства ELTA Жемайтайтису о том, намерен ли он отвечать на вопросы, парламентарий дал понять, что не собирается участвовать в заседании комиссии, которую он считает незаконной.
Сейм одобрил инициативу правящих об импичменте депутату Р. Жемайтайтису, известному своими антисемитскими высказываниями. Постановлением Сейма была сформирована комиссия из 6 парламентариев, представителей правящих, поскольку представители оппозиции отказались в ней участвовать. Комиссии поручено завершить работу и представить свое заключение до 10 октября.
Литовский парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис возмутил международное сообщество своими антисемитскими высказываниями. Политик обвинил евреев в совершении холокоста литовцев.