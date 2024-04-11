Зеленский в Вильнюсе выделил приоритет: как вам известно, сегодня утром нас атаковали

"Как вам известно, минувшей ночью, этим утром нас атаковали. Снова Харьков, снова Одесса, Киевский регион – многие наши районы, люди. Поэтому приоритет номер один для нас - противовоздушная оборона", – сказал Зеленский в начале встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Это самый большой вызов для нас на сегодняшний день", – признал он.

Лидер Украины поблагодарил Науседу за то, что Вильнюс в этом вопросе помогает Киеву. Зеленский также сказал, что хочет обсудить с главой Литвы и другие вопросы военной помощи Украине.

"Конечно, будем говорить о многих инициативах. Но, знаете, обо всех инициативах громко заявляют, однако важно их довести до конца и осуществить в пользу Украины", – сказал он.