Зеленский в Вильнюсе: Путин может не ограничиться только нашей землей

Он также подчеркнул, что страны должны сейчас направлять свой потенциал на безопасность.
"Надо помнить, что Путин может не ограничиться только нашей землей. Думаю, важно помнить об угрозах России в адрес Казахстана и других стран", – сказал Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе.
По его словам, россияне сознательно стараются уничтожить важную инфраструктуру в Украине, поэтому главное сейчас - противовоздушная оборона.
"Мы должны все делать, не затягивая. Должны укреплять наши силы, оружие", – заметил он.
"Системы противовоздушной обороны очень важны. Путин пытается уничтожить нашу энергетику, он наметил своими целями мирных жителей, он хочет убивать мирных жителей, это надо остановить", – продолжил Зеленский.
Он сказал, что Украине "нужен ясный сигнал" по членству в ЕС и НАТО.
"Путин реагирует на наши действия, он хочет уничтожить нас - Украину - и поработить другие страны. Для нашей безопасности альтернативы нет, нам нужно попасть в Альянс. Наши бойцы заслуживают это", – заметил Зеленский.
"Единственная платформа для переговоров - это наша платформа", – подчеркнул он.
По его словам, Россия должна выполнять предусмотренные шаги. И все же, как заметил он, добиться победы без военных действий было бы очень сложно.
"Будет очень тяжело, мы лишимся людей, дорогих нам военных. И это связано не только с территориями – кое-кто распространяет такой нарратив, будто это связано только с территориями. Нет. Это связано с дорогими нам людьми, но территории также важны, если не восстановить территориальную целостность, значит, не уважать суверенитет, превратить конфликт в замороженный, тогда только вопрос времени, когда Путин вернется. Поэтому очень важно, чтобы все было по международным законам, с уважением к украинцам", – сказал Зеленский.
Он прокомментировал мобилизацию в Украине и финансы.
"У нас нет иного бюджета. Наш бюджет - полностью военный бюджет. Поэтому гарантии безопасности нам помогут, они снимут давление с нашего бюджета", – сказал политик.
Он заметил, что вопрос мобилизации в Украине связан с манипуляциями.
"Да, наблюдается много манипуляций, российского нарратива по манипуляциям, но мобилизация проходит постоянно – по закону", – сказал президент Украины.
По его словам, по просьбе армии изменили правила мобилизации.
"Мы усиливаем контроль над людьми, которые осуществляют мобилизацию, но я хочу сказать, что если человек нарушает закон о мобилизации, если речь идет о человеке определенного возраста, он нарушает закон. Мы изменили некоторые законы – это не только вопрос мобилизации лиц, это вопрос уважения к армии. Я говорю о ротации военных и т.д.", – сказал Зеленский.