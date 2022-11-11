"То, что сейчас происходит, это больше чем борьба за свободу и будущее Украины. Это борьба за демократии и будущее Европы. Поэтому мы благодарны вам за то, что вы находитесь в первых рядах это борьбы, обещаем быть с вами до победы. Эта награда – это стимул действовать еще больше и интенсивнее, чтобы мы достигли ее все вместе. Литва поможет Украине столько, сколько будет нужно", – сказала В.Чмилите-Нильсен, принимая награду.
Возглавляемая председателем Сейма делегация участвует в сессии Ассамблеи Сейма и Верховной Рады Украины в Киеве.
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