"То, что сейчас происходит, это больше чем борьба за свободу и будущее Украины. Это борьба за демократии и будущее Европы. Поэтому мы благодарны вам за то, что вы находитесь в первых рядах это борьбы, обещаем быть с вами до победы. Эта награда – это стимул действовать еще больше и интенсивнее, чтобы мы достигли ее все вместе. Литва поможет Украине столько, сколько будет нужно", – сказала В.Чмилите-Нильсен, принимая награду.

Возглавляемая председателем Сейма делегация участвует в сессии Ассамблеи Сейма и Верховной Рады Украины в Киеве.