Зеленский в Вильнюсе: Путин может не ограничиться только нашей землей

"Будет очень тяжело, мы лишимся людей, дорогих нам военных. И это связано не только с территориями – кое-кто распространяет такой нарратив, будто это связано только с территориями. Нет. Это связано с дорогими нам людьми, но территории также важны, если не восстановить территориальную целостность, значит, не уважать суверенитет, превратить конфликт в замороженный, тогда только вопрос времени, когда Путин вернется. Поэтому очень важно, чтобы все было по международным законам, с уважением к украинцам", – сказал Зеленский.