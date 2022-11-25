aA
Перед лицом войны в Украине мы видим единую Европу, которая борется за собственные ценности, заявил президент этой страны Владимир Зеленский.
V. Zelenskis
V. Zelenskis
© Scanpix

В пятницу он удаленно выступил перед участниками международного симпозиума в Каунасе.

"Мы видим действующую Европу — не только желающую справедливости, но и защищающую ее", — сказал Зеленский.

"Мы видим Европу объединенную ради идеи или цели, ради политического результата здесь и сейчас. Европа извлекла уроки из собственных исторических ошибок", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что его страна в настоящее время борется за европейские ценности и акцентировал, что "Россия обречена на провал".

Статьи по теме:
Зеленский заявил, что Украина готова вернуть Крым как на поле боя, так и невоенным путем  (1)
Reuters: в середине ноября прошли переговоры между Россией и Украиной. Обсуждали пленных и аммиак

Как отметил на открытии симпозиума президент Литвы Гитанас Науседа, символично, что мероприятие проходит в Каунасе, городе, где "европейская идентичность раскрывается в полной мере".

По словам Науседы, симпозиум "должен побудить не только переосмыслить европейскую идею, но и обсудить ее возможное будущее".

"Возможно, быстро реализовать эту идею и не удастся, но она будет напоминать нам об интеллектуальных усилиях, которые побуждают нас двигаться вперед", — подчеркнул президент.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Придуман новый способ, как купить продукты в Польше: жители делают покупки и на Рождество

Близятся зимние праздники, поэтому жители Литвы...

С Нового года в крупных городах Литвы подорожает питьевая вода

25 ноября Государственная служба регулирования...

Полиция Литвы: в результате международной операции нанесен удар по банде наркоторговцев

В ходе международной операции на этой неделе был...

Vladimiras Milovas Vladimiras Milovas

Итоги Delfi с Владимиром Миловым: мы хотим, чтобы "Россию здорового человека" было видно

Итоги недели подводим сегодня с политиком, бывшим...

Самая большая медиана зарплат в Литве за октябрь – 12 300 евро

В октябре медиана зарплат в клайпедской логистической...