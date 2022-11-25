В пятницу он удаленно выступил перед участниками международного симпозиума в Каунасе.

"Мы видим действующую Европу — не только желающую справедливости, но и защищающую ее", — сказал Зеленский.

"Мы видим Европу объединенную ради идеи или цели, ради политического результата здесь и сейчас. Европа извлекла уроки из собственных исторических ошибок", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что его страна в настоящее время борется за европейские ценности и акцентировал, что "Россия обречена на провал".

Как отметил на открытии симпозиума президент Литвы Гитанас Науседа, символично, что мероприятие проходит в Каунасе, городе, где "европейская идентичность раскрывается в полной мере".

По словам Науседы, симпозиум "должен побудить не только переосмыслить европейскую идею, но и обсудить ее возможное будущее".

"Возможно, быстро реализовать эту идею и не удастся, но она будет напоминать нам об интеллектуальных усилиях, которые побуждают нас двигаться вперед", — подчеркнул президент.