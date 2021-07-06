6 июля в Вильнюсе, на площади им. С.Даукантаса Зеленский сказал, что коронация Миндаугаса была и остается важной для его страны.

"Мы разделяем радость в связи с этой датой и чувствуем ее особое значение по трем причинам. Во-первых, это общее прошлое наших народов, Великое княжество Литовское, одно из самых прогрессивных государств, в котором сосуществовали литовцы и украинцы", – сказал президент.

"Во-вторых, сегодня Украина защищает свою государственность, суверенитет и территориальную целостность. На протяжении всего времени на этом пути Литва является нашим верным и бессменным партнером. Литва - одна из первых осудила аннексию Крыма, первая официально заявила о решимости поддержать вступление Украины в ЕС. Мы всегда будем благодарны за это и всегда будем готовы первыми прийти на помощь", – заметил он.

"И в-третьих. Это наше общее завтра. У Литвы и Украины нет общей границы, но есть общие ценности, общие интересы и желания", – продолжил Зеленский.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в свою очередь сказал, что для преодоления всех вызовов, с которыми сталкивается ЕС, важно понимать историю.

"Голос Литвы всегда силен и громко раздается, когда мы говорим о создании ЕС. Эта свобода, способность действовать хорошо видны, когда вы демонстрируете солидарность с братьями-белорусами. Наша работа в деле освобождения этой страны, чтобы она могла самостоятельно выбрать свое будущее - одно из основных обязательств", – сказал Мишель.

Он подчеркнул, что присутствие президента Украины показывает обязательства в деле защиты свободы и территориальной целостности страны.

6 июля Литва отмечает День государства, день коронации Миндаугаса.

Этот день был объявлен государственным праздником в 1990 году после восстановления независимости. В позапрошлом году парламент объявил этот день также днем "Национальной песни".