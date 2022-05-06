"С самого начала войны страны Балтии первыми поддержали Украину и оружием, и дипломатией", - написал украинский лидер в своем официальном аккаунте в Telegram в пятницу, когда в Киеве находятся министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии.
"Мы благодарим министра Эстонии Эву-Марию Лийметс, Латвии - Эдгарса Ринкевичса и Литвы Габриэлюса Ландсбергиса за посещение Киева! Важно не только усилить санкционное давление, но и сохранить целостность санкций. Мы не должны позволить агрессору избежать их и продолжать финансировать преступную войну против Украины", - говорится в посте.
Ландсбергис в своем аккаунте в Twitter информировал, что цель визита - обсуждение будущего восстановления разрушенных городов и перспектив членства Украины в Европейском союзе.
"Я посетил Киев с моими латвийским и эстонской коллегами. На этот раз мы также говорили о восстановлении, возрождении и статусе кандидата в члены ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", - отметил министр.
Визит проходит в то время, как российская армия уже более двух месяцев продолжает военное вторжение в Украину, во время войны погибли тысячи людей, были разрушены города, более 13 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.
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