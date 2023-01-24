Зеленский присвоил Вильнюсу статус "Города-спасителя" украинцев

"Хочу обнародовать указ президента Владимира Зеленского, который он сегодня подписал. За проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета Вильнюсу присвоена почетная награда "Город-спаситель", - на мероприятии сказал посол Украины в Литве Петр Бешта.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, принимая награду от имени города, заявил, что столица готова оказать Украине еще больше гуманитарной помощи – символической, связанной с юбилеем, на 700 тыс. евро. Она будет направлена на нужды Киева и Львова, городов-партнеров Вильнюса, говорится в сообщении.

Volodymyras Zelenskis © Imago / Scanpix

"Наш совет утвердил бюджет, и мы решили выделить не менее 700 тыс. евро Украине в качестве нашего подарка по случаю дня рождения", - сказал Р. Шимашюс, подчеркнув, что Украина сможет решить, на что конкретно эти средства будут направлены.

Ранее статус "Города-спасителя" был присвоен польским городам Пшемысль и Жешув, а также столице Чехии – Праге.

Столичное самоуправление подчеркивает, что Вильнюс с первых дней войны активно оказывает помощь Украине: организовал размещение военных беженцев, украинским детям предоставили возможность учиться, для прибывших действует ряд льгот, снижающих стоимость проживания. Столичное самоуправление также участвует в различных акциях поддержки Украины.

В мае Вильнюсское самоуправление организовало отправку ненужных людям оконных стекол в Бородянку, пригород Киева. В декабре столичное самоуправление доставило в Украину партию гуманитарной помощи, стоимость которой составила около 100 тыс. евро. Еще 400 тыс. евро решением горсовета было переведено в фонд "Future Kyiv", созданный специально для получения денежной помощи. 200 тыс. евро выделено на гуманитарную помощь медикаментами и медицинским оборудованием. Общая сумма поддержки вместе с муниципальными предприятиями уже превысила один миллион евро, говорится в сообщении.