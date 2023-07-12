12 июля 2023 г. 22:44

Зеленский после саммита НАТО: у меня только одна цель – победа!

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

После саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его единственной оставшейся целью является победа в войне с Россией.

"Мы хотим победы, у нас нет других желаний, других стремлений, других амбиций, у меня нет других мечтаний. У меня только одна цель, одно желание – победа! С победой придет членство в НАТО, и все понимают, что тогда мы станем и членом Евросоюза. Украина борется за свое будущее и ждать осталось недолго. Однако для того, чтобы стать равноправным членом ЕС и Альянса, мы должны стать независимым государством, и это моя цель", - подчеркнул В. Зеленский в среду в своем заключительном заявлении после саммита НАТО в Вильнюсе.

Резюмируя принятые в Вильнюсе решения, президент Украины отметил, что Украине сейчас необходимо готовиться к следующему саммиту НАТО в Вашингтоне.

"К следующему саммиту НАТО, когда в Вашингтоне будет отмечаться 75-летие Альянса, нам предстоит еще много работы и подготовки", - отметил он.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе вопросу членства Украины в Альянсе уделялось особое внимание.

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