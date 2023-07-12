Зеленский после саммита НАТО: у меня только одна цель – победа!

"Мы хотим победы, у нас нет других желаний, других стремлений, других амбиций, у меня нет других мечтаний. У меня только одна цель, одно желание – победа! С победой придет членство в НАТО, и все понимают, что тогда мы станем и членом Евросоюза. Украина борется за свое будущее и ждать осталось недолго. Однако для того, чтобы стать равноправным членом ЕС и Альянса, мы должны стать независимым государством, и это моя цель", - подчеркнул В. Зеленский в среду в своем заключительном заявлении после саммита НАТО в Вильнюсе.