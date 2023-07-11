Зеленский: похоже на то, что нет готовности пригласить Украину в НАТО

"Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это - уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения.

Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины.

Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины

Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор", - написал В. Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, Украина ценит союзников и общую безопасность: "И мы всегда ценим открытый разговор".