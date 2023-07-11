11 июля 2023 г. 14:30

Зеленский: похоже на то, что нет готовности пригласить Украину в НАТО

 
ru.DELFI.lt
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: AFP/Scanpix

Президент Владимир Зеленский по дороге на саммит НАТО отреагировал на кулуарные разговоры партнеров о том, что на саммите вместо членства в Альянсе будут обсуждать лишь какие-то условия для приглашения Украины в НАТО, сообщает "Украинская правда".

"Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это - уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения.

Сейчас, на пути к Вильнюсу, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины.

Беспрецедентно и абсурдно - когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда взамен добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины

Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.

А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО - в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор", - написал В. Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, Украина ценит союзников и общую безопасность: "И мы всегда ценим открытый разговор".

Зеленский добавил, что "неопределенность - это слабость" и обещал откровенно обсудить это на саммите.

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня в Вильнюсе сказал о готовящейся декларации: "Я верю, что в ней все будет ясно, все будет решено. Я только могу сказать – что Украине передадут очень позитивную и сильную весть".

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