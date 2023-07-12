Зеленский поблагодарил литовцев за поддержку: это именно та энергия, которая нам нужна

"Я также хотел бы поблагодарить Литву – не только за организацию саммита, но и за ту энергию, которой этот саммит делится и распространяет. Мы видим все флаги на улицах – это человеческая связь, не искусственная, а естественная человеческая связь – я действительно хочу искренне вас за это поблагодарить", - сказал В. Зеленский на пресс-конференции в среду.

Он подчеркнул, что поддерживающая и позитивная энергия людей, ощущаемая во время его пребывания в Вильнюсе, отразится в восстановленной после войны Украине.

"Это именно та поддержка и энергия, которая нам нужна. Хотя мы и не в НАТО, это уже реальность, это наше будущее, и мы очень благодарны за эту поддержку со стороны народов мира. Это, пожалуй, самое главное, это то, что отразится в Украине, когда она станет полноправным членом Альянса", - отметил президент Украины.