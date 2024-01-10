Зеленский обратился к жителям Литвы: наступит день после войны и после Путина

"Приветствую тебя, Вильнюс, приветствую тебя, народ Литвы", - обратился к собравшимся В. Зеленский на литовском языке.
Президент Украины подчеркнул, что на этой неделе в Вильнюсе было холодно, но отступивший сегодня холод символизирует силу единства государств. Он надеется, что по мере продолжения этого партнерства Россия также уйдет из Украины.
"Последние несколько дней в Вильнюсе было особенно холодно, холодно будет и всю оставшуюся часть недели. Однако сегодня значительно теплее, символично, что, когда мы вместе, холод отступает. Надеюсь, что отступит и Россия", - сказал В. Зеленский на площади С. Даукантаса.
"Мы не можем сказать точный день, когда это произойдет, мы не можем назвать детали того, как это произойдет, но мы знаем, что это произойдет. И наша свобода возьмет верх. Такой день обязательно наступит. Обязательно", - добавил он.
Зеленский: наступит день после Путина и после войны
В. Зеленский также подчеркнул, что Россия не уважает окружающие страны. Лидер Украины не сомневается, что, если Россия добьется успеха в Украине, ее агрессия продолжит расширяться, пока не достигнет и Литвы, и других соседних стран.
"Если когда-нибудь наступит такой катастрофический день, день после Украины, Россия сделает все, чтобы это продолжилось. Чтобы наступил день после Молдовы, день после стран Балтии, день после Польши, день после многих других. Казахстан и Узбекистан уже слышат, что Россия не уважает их независимость. У Москвы нет уважения к народам Кавказа. Желание России манипулировать всеми очевидно. Сейчас опасно молчать, опасно оставаться в стороне или быть одному", - сказал лидер Украины.
В. Зеленский также поблагодарил литовцев за поддержку Украины, сталкивающейся с агрессией со стороны России. По его словам, пока украинцы и литовцы будут едины, день поражения не наступит.
"Не будет дня после Украины. Будет день после войны, будет день после Путина. Это будет день нашей гарантированной безопасности. Вашей непоколебимой свободы, спокойной жизни Эстонии, Латвии, Финляндии и Швеции, и всех стран, судьбу которых Россия сейчас пытается поставить под сомнение. Это будет новый день возможностей для Беларуси. Шанс, который Беларусь заслуживает", - сказал президент Украины.
"Я благодарю вас, народ Литвы, за все, что вы делаете для Украины, за вашу непоколебимую поддержку, за то, что вы вместе с Украиной. Я вам аплодирую", - обратился В. Зеленский к толпе, собравшейся на площади С. Даукантаса.
История Литвы стала примером для Украины
Говоря о свободе и мире, В. Зеленский отметил, что три десятилетия назад Литва стала для украинцев примером освобождения из тисков имперской Москвы.
"Когда в 1989-1990 годах страны Балтии, первые из порабощенных Москвой народов, открыто встали на путь восстановления подлинной независимости, украинцы вдохновились вашим мужеством и предчувствием – предчувствием будущего", - сказал президент Украины.
"Больше всего на свете вы хотели свободы. Вы знали, что защищенная свобода будет означать хорошую и собственную судьбу. Так и произошло. Мы все благодарны вам за ваше мужество, которое помогло изменить историю к лучшему", - сказал В. Зеленский.
А сейчас, продолжил лидер государства, противостоящего российской агрессии, ситуация еще более сложная.
"Риски еще больше. Мы имеем дело с гораздо более коварной Россией", - сказал президент Украины.
"Cделаем все, чтобы империи больше не было"
В. Зеленский также подчеркнул, что нельзя поддаваться России, которая не скрывает своих имперских целей – ее, подчеркнул президент, необходимо остановить.
"Теперь, когда Москва пытается вернуть свою старую империю с помощью всего спектра современного оружия, наша украинская смелость помогает и вам. Наше с вами единство является гарантом и вашей безопасности", - сказал В. Зеленский.
"Стойкость наших солдат – это также и ваша стойкость, и наше украинское предчувствие того, что Россия не выживет, если мы продолжим с ней бороться, также является подтверждением нашей с вами праведности, нашего общего исторического выбора быть независимыми", - сказал глава Украины.
По словам В. Зеленского, однажды, после окончания войны, Украина достигнет своей цели и наконец станет частью Европы.
За обращением президента Украины В. Зеленского к народу Литвы в среду днем на площади С. Даукантаса наблюдала многотысячная толпа жителей с украинскими и литовскими флагами.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду находится с визитом в Литве. Это четвертый визит политика в Литву.