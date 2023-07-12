Зеленский: оборона Украины является приоритетом

"Я благодарен своим партнерам за их готовность предпринимать очередные шаги. Больше оружия для наших солдат, больше защиты жизни для всей Украины", — сказал Зеленский, прибывший во вторник на саммит НАТО в столицу Литвы.

"Украина получит новые существенные инструменты для обороны", – продолжил президент. Украина при военной поддержке Запада более 16 месяцев ведет борьбу с российским вторжением.