12 июля 2023 г. 08:23

Зеленский: оборона Украины является приоритетом

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Президент Украины Владимир Зеленский во второй день саммита НАТО в Вильнюсе будет призывать к дальнейшему укреплению обороноспособности своей страны. "Наша оборона — наивысший приоритет", — написал он в Telegram-канале во вторник вечером.

"Я благодарен своим партнерам за их готовность предпринимать очередные шаги. Больше оружия для наших солдат, больше защиты жизни для всей Украины", — сказал Зеленский, прибывший во вторник на саммит НАТО в столицу Литвы.

"Украина получит новые существенные инструменты для обороны", – продолжил президент. Украина при военной поддержке Запада более 16 месяцев ведет борьбу с российским вторжением.

Зеленский подтвердил свои планы провести в Вильнюсе двусторонние переговоры с лидерами других стран. Кроме того, на среду запланировано заседание нового Совета Украина-НАТО. Зеленский, по его словам, ожидает крепких сигналов о членстве своей страны в НАТО после войны.

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