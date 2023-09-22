Зеленский наградил первую леди Литвы государственным орденом Украины

Как указывается в сообщении, с началом войны в Украине Д. Науседене возглавила мобилизацию помощи людям, пострадавшим от войны в Украине, особенно женщинам и детям. Вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской супруга президента Литвы инициировала создание Украинского центра в Вильнюсе, который стал убежищем для тысяч украинцев.
Во вторник Д. Науседене выступила на мероприятии высокого уровня "Борьба за будущее: украинские дети в войне", которое на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провела супруга президента Украины Е. Зеленская.