Зеленский наградил первую леди Литвы государственным орденом Украины

Как указывается в сообщении, с началом войны в Украине Д. Науседене возглавила мобилизацию помощи людям, пострадавшим от войны в Украине, особенно женщинам и детям. Вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской супруга президента Литвы инициировала создание Украинского центра в Вильнюсе, который стал убежищем для тысяч украинцев.