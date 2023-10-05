Зеленский: Если России дать адаптироваться, то к 2028 году она сможет напасть и на страны Балтии

 
ru.DELFI.lt
V. Zelenskis
V. Zelenskis
ФОТО: Scanpix

Если сейчас заморозить конфликт в Украине, то у России будет время восстановить военный потенциал и к 2028 году напасть на страны Балтии и другие государства, заявил президент Владимир Зеленский на неформальном саммите европейского политсообщества в Гранаде в Испании.

“Если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза – любое замораживание ситуации, – то будет новый критический момент. 2028 год. Если России дать адаптироваться сейчас, к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно силы напасть на страны, находящиеся в фокусе российской экспансии”, - заявил Зеленский.

По данным украинской разведки, следующими могут стать страны Балтии.

“Кроме Украины, это точно страны Балтии и те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки. Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше”, - сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что наиболее опасный враг - это тот, который сделал выводы и подготовился к следующему удару.

Москва четко очерчивает свою амбицию: захватить большее имперское пространство для себя и не позволить Европе быть пространством свободных наций и действенных демократий, сломать европейское единство. И война является базовым инвентарем России”, - добавил он.

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