Зеленский: будем добиваться гарантий безопасности для Украины

"На повестке дня – три ключевых вопроса. Первый – это комплекты нового вооружения для поддержки наших войск на поле боя. Второй – это приглашение в НАТО. Мы хотим быть на одной волне со всеми", — сказал в среду В. Зеленский, прибыв в выставочный центр Litexpo.

"То, что мы слышим и понимаем сегодня – мы получим приглашение, как только позволит ситуация с безопасностью", – сказал он, имея в виду одобренную во вторник странами НАТО декларацию, предусматривающую приглашение Украины в НАТО c одобрения союзников и после выполнения определенных условий.