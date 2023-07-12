12 июля 2023 г. 11:43

Зеленский: будем добиваться гарантий безопасности для Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем стремлении обсудить с лидерами НАТО планы военной поддержки и добиться соответствующих гарантий безопасности до официального вступления Киева в Альянс.

"На повестке дня – три ключевых вопроса. Первый – это комплекты нового вооружения для поддержки наших войск на поле боя. Второй – это приглашение в НАТО. Мы хотим быть на одной волне со всеми", — сказал в среду В. Зеленский, прибыв в выставочный центр Litexpo.

"То, что мы слышим и понимаем сегодня – мы получим приглашение, как только позволит ситуация с безопасностью", – сказал он, имея в виду одобренную во вторник странами НАТО декларацию, предусматривающую приглашение Украины в НАТО c одобрения союзников и после выполнения определенных условий.

Он также заверил, что цель встреч с западными лидерами –получение от Альянса определенных гарантий безопасности Украины.

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