"Литовцы, вы возвращаете украинцам чувство дома. Верю, что между этими стенами будет преобладать литовское гостеприимство и благородный дух Университета им. Витаутаса Великого", — сказала первая леди Украины в видеобращении во время открытия Украинского культурного центра в субботу.

По словам Зеленской, центр, который начнет работу в Вильнюсе, является уникальным примером сотрудничества двух стран: первым в Европе учреждением такого рода для украинцев, временно перемещенных по причине войны.

"Когда мы обсуждали эту идею с госпожой Науседене, мы хотели, чтобы 50 000 украинцев, вынужденные переехать в Литву из-за войны, могли найти часть дома в этом центре. Место, куда можно обратиться с любым вопросом: за помощью или просто поболтать, хорошо провести время, присоединиться к культурному мероприятию или обучающему курсу", — сказала первая леди Украины.

В своем приветственном слове Зеленская подчеркнула, что Украина с первых дней вторжения России почувствовала "искреннюю и мощную поддержку Литвы": "Не могу описать, насколько в Украине тронула новая инициатива сбора средств для приобретения "Байрактара" (боевого дрона– BNS), и как быстро вы это сделали".

"Вместе с нашими партнерами мы пообещали сделать все, чтобы жители Украины получали безопасное убежище, медицинскую и социальную помощь, образовательные услуги, а самое главное – пестовали свою культуру и сохраняли жизненные силы нации", – сказала Науседе.

По ее словам, Литва должна стремиться к возвращению после войны крепких и образованных детей Украины, готовых создавать свою Родину такой, какой они хотят ее видеть.

По словам Науседене, украинский центр в Литве может многое сделать, мобилизовав свой интеллектуальный потенциал и развивая культурную дипломатию – в перспективе все это могло бы способствовать созданию института поддержки подготовки Украины к членству в ЕС и поддерживать реализацию других важных целей.

Украинский центр, инициированный и спонсируемый первыми леди Литвы и Украины, был учрежден с целью создания открытого пространства для культуры, образования и общественных услуг для украинской общины в Литве.