Заявление Гражулиса на регистрацию в качестве участника президентских выборов отклонено

Как указывает ГИК, ходатайство П. Гражулиса об участии в президентских выборах было отклонено с учетом того, что этот претендент не соответствовал положениям Конституции и Избирательного кодекса.
"В случае, если лицо, отстраненное от должности или утратившее мандат члена Сейма в результате процедуры импичмента, оно может быть избрано членом Сейма или президентом Республики только в том случае, если после решения Сейма, которым он был отстранен от занимаемой должности или был отозван его мандат члена Сейма, прошло не менее 10 лет", - говорится в сообщении ГИК.
П. Гражулис, нарушивший Конституцию и присягу члена Сейма, лишился своего мандата в Сейме в декабре прошлого года. За лишение мандата проголосовали 86 членов Сейма, против – 8, воздержались 4 депутата.
Кандидатуру экс-депутата Петраса Гражулиса на президентских выборах выдвинул Союз народа и справедливости (центристы, народники).
ELTA напоминает, что выборы президента Литвы пройдут 12 мая 2024 года.