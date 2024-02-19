Заявление Гражулиса на регистрацию в качестве участника президентских выборов отклонено

Как указывает ГИК, ходатайство П. Гражулиса об участии в президентских выборах было отклонено с учетом того, что этот претендент не соответствовал положениям Конституции и Избирательного кодекса.

"В случае, если лицо, отстраненное от должности или утратившее мандат члена Сейма в результате процедуры импичмента, оно может быть избрано членом Сейма или президентом Республики только в том случае, если после решения Сейма, которым он был отстранен от занимаемой должности или был отозван его мандат члена Сейма, прошло не менее 10 лет", - говорится в сообщении ГИК.