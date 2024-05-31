Завершились международные учения спецназа "Пылающий меч 2024".

По данным Вооруженных сил Литвы (Литовской армии), в ходе учений "Пылающий меч 2024" объединенный компонент ВВС, состоящий из стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, истребителей F18 Королевских ВВС Испании и истребителей F16 ВВС Португалии, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО в Литве, обеспечили превосходство в воздухе и поддержку во время выполнения операций.
Между тем, военные водолазы спецназа немецкой армии впервые в истории выполнили задачи в Балтийском море и на берегу из подводной лодки. В учениях также приняли участие военные водолазы датского спецназа.
"Действуя вместе с союзниками по НАТО, у нас есть возможность использовать множество различных воздушных, морских и наземных платформ, мы становимся непредсказуемыми для противника. Непредсказуемость и скорость — принципы, которым мы следуем при проведении спецопераций", — заявил командир спецназа полковник Дарюс Милашюс.
В крупнейших учениях войск специального назначения в Балтийском регионе приняли участие Сухопутные войска ВС Литвы, ВВС Литвы, ВМС Литвы, Добровольческие силы охраны края, Управление материально-технического снабжения и Военная полиция, а также Департамент стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы.
В учениях также прошли подготовку представители центра Ci-meg Бельгийской армии, специалисты по информационным операциям из Чехии и США, Королевской морской пехоты Великобритании и хирургической бригады немецкого спецназа.