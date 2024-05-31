2024.05.31 11:37

Завершились международные учения спецназа "Пылающий меч 2024".

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas
В пятницу завершились международные учения войск специального назначения (Спецназа) Вооруженных сил Литвы "Пылающий меч 2024". В ходе учений отработку навыков вместе с литовскими бойцами осуществляли более 1600 участников из четырнадцати стран НАТО.

По данным Вооруженных сил Литвы (Литовской армии), в ходе учений "Пылающий меч 2024" объединенный компонент ВВС, состоящий из стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, истребителей F18 Королевских ВВС Испании и истребителей F16 ВВС Португалии, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО в Литве, обеспечили превосходство в воздухе и поддержку во время выполнения операций.

Между тем, военные водолазы спецназа немецкой армии впервые в истории выполнили задачи в Балтийском море и на берегу из подводной лодки. В учениях также приняли участие военные водолазы датского спецназа.

"Действуя вместе с союзниками по НАТО, у нас есть возможность использовать множество различных воздушных, морских и наземных платформ, мы становимся непредсказуемыми для противника. Непредсказуемость и скорость — принципы, которым мы следуем при проведении спецопераций", — заявил командир спецназа полковник Дарюс Милашюс.

В крупнейших учениях войск специального назначения в Балтийском регионе приняли участие Сухопутные войска ВС Литвы, ВВС Литвы, ВМС Литвы, Добровольческие силы охраны края, Управление материально-технического снабжения и Военная полиция, а также Департамент стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы.

В учениях также прошли подготовку представители центра Ci-meg Бельгийской армии, специалисты по информационным операциям из Чехии и США, Королевской морской пехоты Великобритании и хирургической бригады немецкого спецназа.

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