Завершились международные учения Geležinis Vilkas 2024-II

В учениях по отработке наступательных и оборонительных операций принимали участие солдаты пехотного батальона им. Великого князя Литовского Альгирдаса, пехотного батальона им. Князя Вайдотаса и артиллерийского батальона им. генерала Ромуальдаса Гедрайтиса, добровольцы Охраны края, военнослужащие ВВС, Военной полиции и Центра боевой подготовки им. генерала Адольфаса Раманаускаса, бойцы боевой группы батальона передовых сил НАТО и союзники из США.