2024.10.16 17:03

Завершились международные учения Geležinis Vilkas 2024-II

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Geležinis Vilkas 2024-II
Geležinis Vilkas 2024-II
ФОТО: LK nuotraukos

В среду завершились двухнедельные международные учения Geležinis Vilkas 2024-II (Железный волк 2024-II). Как сообщили в Литовской армии (ЛА), на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса прошли подготовку более 3,2 тыс. литовских солдат и солдат союзников с 700 единицами военной техники.

В учениях по отработке наступательных и оборонительных операций принимали участие солдаты пехотного батальона им. Великого князя Литовского Альгирдаса, пехотного батальона им. Князя Вайдотаса и артиллерийского батальона им. генерала Ромуальдаса Гедрайтиса, добровольцы Охраны края, военнослужащие ВВС, Военной полиции и Центра боевой подготовки им. генерала Адольфаса Раманаускаса, бойцы боевой группы батальона передовых сил НАТО и союзники из США.

Как сообщает ЛА, учения „Железный волк“ проводятся ежегодно весной и осенью. Их цель – оценить уровень боевой подготовки батальонов из состава пехотной бригады Geležinis Vilkas (Железный волк) и в полной мере интегрировать их в боевую группу передовых сил НАТО.

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