Фамилия Шимоните в числе возможных кандидатов на пост главы НАТО на страницах этого издания появляется не в первый раз.

Politico цитирует одного высокопоставленного европейского дипломата, который говорит, что наиболее распространенный вариант, о котором говорят в общественном пространстве - это продление срока полномочий Столтенберга.

Говорят, что часто в числе потенциальных кандидатов на этот пост упоминают премьера Нидерландов Марка Рютте, премьера Эстонии Каю Каллас и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Третья группа фамилий, которые упоминают реже, по словам дипломата - это премьер Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из Германии", – сказано в издании Politico.