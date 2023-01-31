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Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО истекает, поэтому в общественном пространстве обсуждается вопрос, кто мог бы возглавить Альянс. Издание Politico в числе потенциальных кандидатов указывает премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Jonas Balčiūnas

Фамилия Шимоните в числе возможных кандидатов на пост главы НАТО на страницах этого издания появляется не в первый раз.

Politico цитирует одного высокопоставленного европейского дипломата, который говорит, что наиболее распространенный вариант, о котором говорят в общественном пространстве - это продление срока полномочий Столтенберга.

Говорят, что часто в числе потенциальных кандидатов на этот пост упоминают премьера Нидерландов Марка Рютте, премьера Эстонии Каю Каллас и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Третья группа фамилий, которые упоминают реже, по словам дипломата - это премьер Литвы Ингрида Шимоните, президент Словакии Зузана Чапутова и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен из Германии", – сказано в издании Politico.

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