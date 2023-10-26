Зарегистрировано уточнение к закону о налоге на недвижимость: налоговая ставка на жилье – от 0,05% до 0,5%

"Сегодня вместе с министром Гинтаре Скайсте мы зарегистрировали предложение – уточнение, с помощью которого мы стремимся к большей ясности, в отношении какого недвижимого имущества могут применяться разные тарифные диапазоны. Налоговая ставка на жилые помещения была бы в диапазоне 0,05-0,5% (неважно – первое это, второе или третье жилье). Сохранилось бы льготное налогообложение первого жилья, когда налог будет рассчитываться только со стоимости, превышающей 1,5 муниципальной стоимости", – сообщил М. Линге на своей странице в Facebook.