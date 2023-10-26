Зарегистрировано уточнение к закону о налоге на недвижимость: налоговая ставка на жилье – от 0,05% до 0,5%

"Сегодня вместе с министром Гинтаре Скайсте мы зарегистрировали предложение – уточнение, с помощью которого мы стремимся к большей ясности, в отношении какого недвижимого имущества могут применяться разные тарифные диапазоны. Налоговая ставка на жилые помещения была бы в диапазоне 0,05-0,5% (неважно – первое это, второе или третье жилье). Сохранилось бы льготное налогообложение первого жилья, когда налог будет рассчитываться только со стоимости, превышающей 1,5 муниципальной стоимости", – сообщил М. Линге на своей странице в Facebook.
"Ставки на коммерческую недвижимость были бы в диапазоне 0,5-3% Запущенная, заброшенная недвижимость может облагаться ставкой в диапазоне от 0,5 до 4% Конкретные ставки, в зависимости от характера недвижимости, в указанных диапазонах устанавливались бы муниципальными советами", – заявил он.
Напомним, что в октябре Сейм после обсуждения одобрил поправки к закону о налоге на недвижимость. Это один из проектов, предусмотренных правительственной налоговой реформой.
Партия свободы из правящей коалиции предложила не облагать налогом основное жилье даже после принятия нового налога на недвижимость, который позволяет самоуправлениям устанавливать налоговую ставку в диапазоне 0,05-4%.