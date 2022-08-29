Запрет на выдачу виз россиянам: в ЕС решают, что делать

Нет, считают такие государства, как Финляндия, Польша, Чехия и страны Балтии. Они приостановили выдачу краткосрочных виз россиянам. Германия, Греция, Кипр и Еврокомиссия относятся скептически к такой мере, выступая против жесткого запрета на въезд в ЕС для граждан РФ. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на прошлой неделе, что войну против Украины введет президент РФ Владимир Путин. Поэтому канцлер не разделяет идею тотального запрет на въезд в ЕС для россиян, который затронул бы в том числе и тех лиц, кто ни в чем не виноват.

Какие настроения в ЕС по поводу виз для россиян

Чехия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, вынесла вопрос о шенгенских визах для россиян на повестку дня неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая должна пройти во вторник, 30 августа, в Праге. Как ожидается, как минимум соглашение с РФ об упрощенном порядке выдачи виз, которое действует с 2007 года, будет приостановлено. Это подтвердили европейские дипломаты газете Financial Times. Приостановка действия этого соглашения приведет к тому, что получить краткосрочную шенгенскую визу россиянам станет сложнее и стоить это будет дороже.

Но принятие резолюции, предполагающей тотальный запрет на въезд в ЕС для граждан РФ, которую должны одобрить все страны ЕС, по данным дипломатов, не предусмотрено. Попытки отдельных государств запретить россиянам въезд в ЕС окажутся малоэффективными, потому что краткосрочная виза для туристов действует во всех 26 странах Шенгенской зоны, независимо от того, в какой из них она была выдана.

По данным европейского агентства Frontex, за полгода войны России против Украины почти миллион обладателей российских паспортов въехали в ЕС. Большинство - через Финляндию (330 тыс. человек), Эстонию (234 тыс.) и Литву (132 тыс.). Речь идет в основном о туристах, которые приезжают в ЕС на несколько дней. Но это не значит, что был выдан миллион шенгеских виз, потому что российские граждане могут, имея визу, действующую в течение 90 дней, многократно въезжать в Шенгенскую зону на протяжении этого времени. До пандемии коронавируса страны Шенгена ежегодно выдавали около 500 тыс. новых виз россиянам.

Куда едут россияне

Большое число граждан РФ, въезжающих в ЕС через соседние с Россией страны на востоке Европы поездом, на авто или по морю, объясняет то, что уже не существует прямых авиарейсов из РФ в ЕС. Приехать в такие страны, как Германия или Франция, россиянам стало намного сложнее. Немецкие консульства в РФ, по данным МИД ФРГ, в первом полугодии выдали около 14 000 краткосрочных виз. До пандемии и перед войной в первой половине 2019 года это число было в 10 раз больше.

На Елисейских полях в Париже в этом году тоже существенно меньше российских туристов: во Францию россияне сейчас могут попасть только через третьи страны, а не транзитом через государства ЕС. Авиарейс из Москвы через Стамбул в Париж возможен. А через Хельсинки - нет.

Большое число туристов из России сейчас в Греции и на Кипре. Четвертую часть всех отдыхающих на этом острове в нынешнем году составляют россияне. При этом около 50 тыс. граждан РФ постоянно проживают на Кипре. Север Греции является популярным местом отдыха россиян, которые въезжают в ЕС через Сербию и Турцию.

Кандидат в члены ЕС Черногория - вообще-то тоже одна из излюбленных целей российских туристов, но сейчас там намного меньше россиян. Многие переключились на Турцию. Она, несмотря на то, что является страной-членом НАТО и кандидатом на вступление в ЕС, не поддержала западные санкции в отношении России и по-прежнему сохраняет безвизовый въезд для обладателей российских паспортов.

Какие ограничения для россиян уже существуют

Полный запрет на выдачу виз россиянам, по мнению Еврокомиссии, проблематичен, ведь, согласно международному праву, в силу семейных и гуманитарных причин въезд должен быть возможен. Но выдача краткосрочных шенгенских виз может быть сильно ограничена. Каждая страна руководствуется определенными критериями при выдаче виз, а значит, имеет определенное поле для маневра. Кроме того, существует возможность аннулировать выданную визу. Такую практику сейчас применяет в отношении россиян Эстония.

Шенгенские визы должны признаваться в каждом государстве, входящем в это объединение. Поэтому Эстония не может просто так не признать визу, которая выдана Германией или Швецией. Это невозможно, учитывая и отсутствующий пограничный контроль внутри Шенгенской зоны. Но, согласно внутриевропейским правилам, турист, имеющий шенгенскую визу, должен преимущественно оставаться в той стране, которая выдала ему визу. Аннулирование ее может быть обосновано политическими причинами или ситуаций с безопасностью.

Кроме стран Балтии, а также Финляндии, Польши и Чехии, ограничить выдачу виз россиянам хочет Дания. По данным визовой службы Fragomen, снизилось число виз, выдаваемых им Нидерландами, Бельгией, Испанией, Румынией. Многие страны сократили число своих дипсотрудников в консульствах и посольствах в РФ, что усложняет процесс личного собеседования для получения визы.

Соглашение ЕС с РФ об упрощенной процедуре выдачи виз российским дипломатам, чиновникам и бизнесменам фактически более не действует, хотя все еще остается в силе. Если оно будет расторгнуто, российским гражданам будет сложнее и дороже получить визу. Поскольку россияне более не могут пользоваться западными кредитными картами и банковскими счетами, отсутствие финансов может быть названо причиной отказа в выдаче виз.

Что могут сделать главы МИД

Страны-члены ЕС могут выдавать долгосрочные национальные визы для постоянного въезда и пребывания на своей территории. Эти визы предусмотрены для тех, кто работает и учится в ЕC, по ним нельзя выезжать в другие страны ЕС. Такие визы могут получить и российские оппозиционеры, которые покидают Россию из-за войны. Национальные визы в первом полугодии 2022 года Германия выдала около 10 тыс. россиян.

Эксперт в области миграционной политики немецкого фонда "Наука и политика" (SWP) Рафаэль Боссонг рекомендует усиленную координацию и ограничение выдачи виз россиянам не путем запрета, а посредством использования существующих правил. По его словам, страны ЕС не должны действовать наугад: "Нас интересует общеевропейская линия, и в этом смысле Германия может еще больше повлиять на восточноевропейские и балтийские государства".

В каждой стране есть национальные критерии для выдачи виз, подчеркивает Боссонг: "Мы, немцы, больше движемся в направлении ограничений. Мы пытаемся, как и финны, четче отделять туристические цели от всех других целей въезда в ЕС. Но мы открываем другие возможности, будь то гуманитарные визы или визы тем, кто едет в ЕС работать".

Чего требует парламент ЕС

В открытом письме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю депутаты Европарламента требуют ограничить выдачу виз россиянам и ввести полный запрет на въезд для 6000 высокопоставленных граждан РФ. Тотальный запрет на выдачу россиянам виз в Евросоюз Боррель считает "не самым хорошим предложением". Об этом в воскресенье, 28 августа, он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Глава европейской дипломатии предостерег от разрыва контактов с российским населением - по его словам, последствия такого всеобъемлющего шага не были бы положительными. "В любом случае я не сторонник того, чтобы вообще больше не выдавать визы", - уточнил Боррель. Он также усомнился в том, что страны ЕС проявят единодушие в этом вопросе.

В свою очередь, глава фракции христианских демократов в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) считает абсурдной ситуацию, когда россияне отдыхают на немецком курорте в Зюльте, где их в ресторанах обслуживают украинцы. "Мне сложно представить, что мы принимаем беженцев из Украины и одновременно россиян, которые здесь наслаждаются жизнью", - отметил Вебер в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ARD.

Что делают другие государства

США прекратили выдачу краткосрочных виз россиянам в самой РФ. Заявление на получение визы может быть принято в американском посольстве в Польше, если россиянам удастся туда добраться. Президент США Джо Байден призвал ученых из России, бизнесменов и активистов, покинуть РФ, которая ведет войну. Это должно сопровождаться выдачей долгосрочных виз .

Великобритания не хочет вводить тотальный запрет на въезд для россиян, но существенно сократит выдачу виз.