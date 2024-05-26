Запись Науседы в социальной сети вызвала разногласия: президентская служба ее удалять не будет

„Мы благодарим ГИК за рекомендацию. Никакой агитации в этой записи нет. Мы ничего не используем в целях агитации, поэтому запись убирать не будем. Но мы хотели бы обратить внимание ГИК на явную агитацию в комментариях под записью. Там есть люди с именами и фамилиями, которые агитируют сегодня“, – сказал Delfi советник президента Ридас Ясюлёнис.