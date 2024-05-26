Запись Науседы в социальной сети вызвала разногласия: президентская служба ее удалять не будет

„Приглашаю всех друзей и близких вместе ждать результатов выборов во дворике президентского дворца, в парке у фонтана! Прямую трансляцию можно будет смотреть на установленных экранах, поэтому приходите компаниями, приносите все необходимое для пикника и – до встречи! Двор президентского дворца и парк сегодня открыты не до 22 ч., как обычно, а до 24 ч.“, – писал Науседа.
Под оставленной им записью появились комментарии, в которых упоминалось, что это может быть агитацией: „агитация сегодня запрещена, это подкуп избирателей“, „Главизбирком должен рассматривать это как агитацию, „ужасно“.
Пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене прокомментировала это так: „Комиссия уже готовит обращение в штаб кандидата с напоминанием о действующих установках Избирательного кодекса. Мы также получили два сообщения от избирателей с просьбой поинтересоваться этой ситуацией“.
ГИК уже выслал обращение как в службу президента, так и в штаб.
„В обращении ГИК обратила внимание на то, что такие записи в социальных сетях привлекают интерес к кандидату и создают новые события на фоне запрета на агитацию“, – сказала Раманавичене.
По ее словам, ГИК поднял вопрос, не является ли использование дворцового двора с экранами для встреч с избирателями нарушением 1 ч. 102 ст. Избирательного кодекса, запрещающей использовать служебное положение для выборов.
„Поэтому ГИК рекомендует придерживаться установки запрета на агитацию, воздержаться от нарушений кодекса и убрать запись в социальной сети“, – сказала Раманавичене.
Президентская служба поблагодарила ГИК за рекомендацию, но удалять запись не намерена, поскольку не считает ее агитацией.
„Мы благодарим ГИК за рекомендацию. Никакой агитации в этой записи нет. Мы ничего не используем в целях агитации, поэтому запись убирать не будем. Но мы хотели бы обратить внимание ГИК на явную агитацию в комментариях под записью. Там есть люди с именами и фамилиями, которые агитируют сегодня“, – сказал Delfi советник президента Ридас Ясюлёнис.
Он пояснил, что запись сделана на странице президента Науседы, а не кандидата. Людей во дворик приглашает команда президента, а не штаб кандидата.
Экс-председатель ГИК, адвокат Лаура Матийошайтите не считает, что запись оставленная президентом - это нарушение Избирательного кодекса, поскольку людей не призывают голосовать.
Delfi напоминает, что сейчас действует запрет на агитацию. Он действует с полуночи до 20 ч.