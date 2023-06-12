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Заместитель министра юстиции Габия Григайте-Даугирде положительно оценивает инициативу Генеральной прокуратуры начать досудебное расследование возможного незаконного перемещения украинских детей в Беларусь. По ее словам, это еще одно доказательство того, что минский режим является пособником Кремля, а уголовная ответственность за военные преступления против незаконного лидера Беларуси Александра Лукашенко неизбежна.
A. Lukašenka
A. Lukašenka
© Scanpix / Reuters

"Это еще одно доказательство того, что Лукашенко с самого начала был причастен к агрессии против Украины. И это еще один эпизод, который подтверждает, что его уголовная ответственность тоже должна быть и будет неизбежной", - заявила в понедельник журналистам Г. Григайте-Даугирде.

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Вице-министр подчеркнула, что Литва уже активно участвует в деятельности Совместной следственной группы по расследованию преступлений в Украине. Поэтому Г. Григайте-Даугирде выразила надежду, что со временем Международный уголовный суд (МУС) выдаст ордер на арест за незаконную депортацию украинских детей и А. Лукашенко.

"Литва, участвующая в Совместной следственной группе, тесно сотрудничает с Международным уголовным судом. Поскольку у нас уже есть ордер этого суда на арест Путина, возможно, скоро у нас будет ордер на арест Лукашенко за действия такого же характера, потому что очевидно, что они в этом деле соучастники", - подчеркнула заместитель министра юстиции.
ELTA напоминает, что в понедельник Генеральная прокуратура, оценив предоставленную лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской информацию о возможном незаконном перемещении украинских детей на территорию Беларуси и роли представителей белорусских властей в содействии этим преступным деяниям, начато досудебное расследование.

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