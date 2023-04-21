"Оценив мотивы решения Главной комиссии по служебной этике и расширительное толкование закона о согласовании частных и общественных интересов, я принял решение уйти в отставку. Признаю, что допустил ошибки при заполнении декларации, поэтому не хочу вызывать еще больше сомнений в доверительности и дискредитировать все Министерство финансов из-за личной ошибки", – говорится в пресс-релизе Г. Норкунаса.

"В то же время я не согласен с разъяснением ГКСЭ и ответственно заявляю, что относительно решений, касающихся АО Ignitis grupė, я спокоен, поскольку никогда не участвовал в подготовке, обсуждении и принятии решений, связанных с прибылью и дивидендами АО Ignitis grupė, также я никогда не выдвигал предложений, связанных с ними. Во время моего пребывания на посту заместителя министра мои личные интересы никогда не превалировали над интересами государства", — также отмечает он.

Вице-министр отмечает, что, хотя в Законе о согласовании публичных и частных интересов четко указано, что "конфликт интересов – это ситуация, при которой заявляющее лицо, в процессе исполнения служебных обязанностей или выполнения служебного поручения, должно принять или участвовать в принятии решения либо выполнять поручение, которое связано с его частными интересами", ГКСЭ в своем решении расширила частные интересы до "перспектив получения финансовой выгоды " и даже не пыталась обосновать, каким образом перечисленные решения связаны с личными интересами мелкого акционера.

Он также обращает внимание на появившиеся в публичном пространстве вопросы относительно полученной им суммы дивидендов – как мелкий инвестор вице-министр за два с половиной года получил от компании 1 281,79 евро дивидендов.

Официальный последний рабочий день заместителя министра Г. Норкунаса – 28 апреля.