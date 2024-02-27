Замминистр экономики и инноваций: только 40% оборонных предприятий напрямую сотрудничают с армией

"Эти цифры показывают, что нам действительно есть куда стремиться. На мой взгляд, 40 проц. недостаточно. Все предприятия, работающие и желающие работать в сфере оборонной промышленности, они должны на 100 проц. работать со своим основным клиентом", – сказала Э. Курочкина в понедельник на заседании Подкомитета по высоким технологиям, инновациям и цифровой экономике Комитета Сейма по экономике.

Как утверждала замминистра, для укрепления сотрудничества между армией и оборонными предприятиями во втором и третьем кварталах 2024 г. пройдет Miltech akademija. Также, по ее словам, во втором квартале этого года пройдет воркшоп, целью которого станет определение проблем, решению которых может способствовать оборонная промышленность.