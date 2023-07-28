28 июля 2023 г. 12:54

Замглавы МВД: рассматривается возможность закрытия границы с Беларусью

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Augustė Lyberytė
В случае возникновения провокаций на границе с Беларусью, Литва, Польша и Латвия могут принять совместное решение о закрытии границы, говорит заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

"Обсуждения реальны", — заявил в пятницу журналистам заместитель министра МВД, комментируя заявление министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.

На этой неделе, на вопрос о том, рассматривается ли решение о закрытии пунктов пропуска с Беларусью, глава МВД Польши ответил, что такая возможность будет согласована с Литвой и Латвией.

На восточной границе НАТО Польша сталкивается с довольно большим наплывом нелегальных мигрантов, организованным белорусским режимом. Вызывает тревогу и переброска бойцов российской ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Как заявил А. Абрамавичюс, в Беларуси насчитывается около 1200 наемников "Вагнера". Однако, по его словам, с военной точки зрения "Вагнер" не напугает Польшу.

"Что касается заявлений Лукашенко о том, что они "попутешествуют" в Польшу, мол, они прогуляются с оружием, запугают всех и вернутся... Этим Польшу не напугаешь. Как военная сила они не представляют серьезной угрозы для Республики Польша", – размышлял вице-министр.

С другой стороны, продолжил он, нельзя исключать вероятность различных провокаций на границе с Беларусью.

"Это могут быть какие-то группировки, перебрасываемые в виде беженцев или нелегальных мигрантов, с целью вызвать какие-то точечные беспорядки. В таком случае государства, которые уже находятся под давлением нелегальной миграции, запустят эту возможность сотрудничества", – пояснил А. Абрамавичюс, отметив, что в этом плане существует возможность закрытия границы.

"Возможность закрытия границы существует. Вопрос о том, как далеко пойдет белорусский режим, безусловно, согласовав с российским режимом. Какие полномочия будут даны "Вагнеру", – заключил замминистра.

После несостоявшегося мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было принято решение о переброске части наемников в Беларусь.

Польша не исключает определенных провокаций и со стороны России, поэтому перебросила часть своей армии из западной части страны на восток.

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Источник
ru.DELFI.lt
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