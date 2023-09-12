Замглавы МИД: при въезде в Литву на зарегистрированном в России автомобиле будет грозить конфискация

"Каждый, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, следуя с зарегистрированными в России (автомобильными – ELTA) номерами, если у него нет документов, подтверждающих, что он пользуется калининградским транзитом, должен быть предупрежден о том, что его автомобиль при въезде будет конфискован", - подчеркнула Й. Нялюпшене в эфире телеканала LRT в понедельник.

"В настоящее время граждане России могут пересекать границу только при наличии у них такого права – на автобусе или пешком", - подчеркнула она.