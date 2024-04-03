Заместители министра обороны Литвы не изменятся: им поручено продолжить выполнять свои обязанности

Сообщается, что вице-министр Жильвинас Томкус будет курировать реализацию всеобщей обороны, которая будет включать вопросы формирования и планирования оборонной политики, комендатур, реформы системы призыва, а также кадровой и резервной политики.

Вице-министр Ренюс Плешкис будет отвечать за размещение немецкой бригады в Литве и продолжит другую работу, связанную с развитием инфраструктуры Литовской армии.

В политической команде министра временно продолжат работу заместитель министра Грета Моника Тучкуте и канцлер министерства Кристина Девятниковайте. Заместитель министра продолжит отвечать за политику кибербезопасности и закупки в системе национальной обороны.

Канцлер министерства К. Девятниковайте будет курировать работу Министерства обороны, связанную с кадрами, оперативными процессами, управлением чрезвычайными ситуациями, бюджетом и финансами.