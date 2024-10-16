Заместитель председателя Сейма считает, что консерваторы были бы конструктивной оппозицией

„Если бы мы были в оппозиции, то были бы, думаю, конструктивной оппозицией. Точно бы не стали нападать на правящих с первых дней, мы бы уважали это негласное правило 100 первых дней. Мы сами знаем, что значит быть и в оппозиции, и правящими. И думаю, что наше поведение было бы разумным и ответственным“, – заявил в среду Ю. Разма в эфире радиостанции Žinių radijas.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.