Заместитель председателя Сейма считает, что консерваторы были бы конструктивной оппозицией

„Если бы мы были в оппозиции, то были бы, думаю, конструктивной оппозицией. Точно бы не стали нападать на правящих с первых дней, мы бы уважали это негласное правило 100 первых дней. Мы сами знаем, что значит быть и в оппозиции, и правящими. И думаю, что наше поведение было бы разумным и ответственным“, – заявил в среду Ю. Разма в эфире радиостанции Žinių radijas.